Mulher foge para UBS após ser agredida com capacete e marido acaba preso pela GCM em Apucarana

Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana, nesta sexta-feira (4) após agredir a companheira e resistir violentamente à abordagem. A ocorrência foi registrada nas imediações da Unidade Básica de Saúde (UBS) Bolívar Pavão, local onde a mulher buscou refúgio após ser atacada em via pública. O suspeito tentou fugir e desobedeceu às ordens da equipe policial, sendo necessário o uso de uma arma de incapacitação neuromuscular (Spark) para contê-lo.

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O episódio de violência teve início quando a vítima se recusou a subir na motocicleta do companheiro sem o uso do capacete. Irritado, o homem passou a puxá-la pelos braços e a desferir golpes com o próprio capacete no meio da rua. Desesperada, ela correu para o interior do posto de saúde em busca de socorro, momento em que os funcionários acionaram a GCM. Bastante abalada, a mulher revelou aos guardas que as agressões não eram um fato isolado e que vinha sofrendo violência psicológica e sexual, sendo frequentemente obrigada a manter relações contra a sua vontade. Ela manifestou interesse em representar criminalmente contra o companheiro.

A prisão do agressor ocorreu logo após a chegada da equipe ao local. Os guardas visualizaram o suspeito tentando deixar as proximidades da unidade em seu veículo e deram voz de abordagem. O homem ignorou as determinações, passou a ofender a equipe com palavras de baixo calão e ofereceu forte resistência física. Diante da desobediência e da agressividade, os agentes dispararam o equipamento de choque para conseguir imobilizá-lo e algemá-lo com segurança.

Após ser contido e colocado na viatura, o indivíduo foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a remoção dos dardos do equipamento Spark e para passar por uma avaliação médica de praxe. O comportamento agressivo, no entanto, continuou durante o trajeto até a delegacia. O homem proferiu diversas ameaças contra os guardas, afirmando que contrataria outras pessoas para localizá-los e agredi-los individualmente. Após os procedimentos médicos, o agressor e a vítima foram apresentados à autoridade policial competente para a adoção das medidas legais cabíveis.