Mulher finge passar mal para furtar dentro do transporte coletivo

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto no transporte coletivo

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada por volta das 17h20 desta quarta-feira, 29, para atender a uma ocorrência de furto no transporte coletivo. De acordo com a vítima, ele teria tentado ajudar uma mulher que passava mal, mas depois descobriu que foi vítima de um golpe.

Ele acionou a polícia quando se deu conta que sua carteira havia sido furtada, ao chegar na região central da cidade, na Rua Osório Ribas de Paula. a vítima relatou que estava dentro do ônibus que faz a linha do bairro Sumatra, quando uma mulher fingiu estar passando mal e se debruçou sobre ele. No momento ele não desconfiou de nada, mas depois, percebeu que a carteira dele, que estava no bolso havia sido levada.

Na carteira estavam seu RG, CPF, Carteira de Vacinação, Carteira do Idoso, Cartão do SUS e um cartão de crédito das Casas Bahia.

A PM realizou as orientações à vítima. A mulher, autora do furto, ainda não foi encontrada.

