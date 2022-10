Mulher fica presa às ferragens de carreta após tombamento na BR-376

Da Redação

Uma mulher ficou presa às ferragens de uma carreta após tombamento registrado na tarde desta quinta-feira (13), na rodovia BR-376, entre Apucarana e Califórnia, no término da pista dupla. O veículo, com placas de Cuiabá, estava carregado de papelão.

Ela foi retirada do veículo após mais de uma hora de trabalho dos socorristas e levada para um hospital da região pelo aéreo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima ocupava o banco do passageiro quando o acidente ocorreu. As equipes do Siate, do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionadas e trabalham em conjunto para retirar a mulher de dentro da carreta.

"Quando chegamos ao local tivemos que fazer um acesso pelo para-brisa do veículo, pra chegar à vítima. Ela estava presa pela perna, que foi esmagada, e tinha uma fratura aberta no braço direito. Após tirar do caminhão, ela foi entubada e encaminhada ao HU de Maringá", informou o Subtenente Camillo, do Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com os bombeiros, o motorista sofreu apenas ferimentos leves e foi levado a um pronto-atendimento. As equipes Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do aéreo do Samu também foram ao local. A causa do acidente será investigada pelos órgãos responsáveis.

Confira o momento em que a vítima é encaminhada ao helicóptero do Samu: null - Vídeo por: Reprodução

