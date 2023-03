Mulher fica presa às ferragens após acidente em Apucarana

Da Redação

Uma motorista, de aproximadamente 50 anos, ficou ferida no início da noite desta terça-feira (21) após se envolver em um acidente de trânsito, no cruzamento das ruas Dom Pedro II e Octávio de Sá Barreto, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, norte do Paraná.

A mulher, que estava em um Fiat Uno, ficou presa às ferragens e precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para ser retirada. Equipes do Siate e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local. Segundo os socorristas, ela foi encaminhada com ferimentos considerados moderados ao Hospital da Providência.

De acordo com o Subtenente Camillo, dos Bombeiros, o Chevrolet Corsa invadiu a preferencial e causou a colisão. "Um dos veículos ultrapassou a preferencial e acabou colidindo com o Fiat Uno, e a condutora ficou enclausurada", informou o bombeiro.

A mulher estava sozinha no Uno. O motorista do Corsa não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar (PM) também esteve presente no local.

