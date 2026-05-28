Mulher fica ferida em mais um acidente entre moto e carro em Apucarana

Uma motociclista de 30 anos ficou ferida após colidir a Honda Biz que ela conduzia contra um Toyota Corolla, na Avenida Minas Gerais, próximo ao Estádio Municipal Bom Jesus da Lapa, em Apucarana (PR), na noite desta quinta-feira (28). Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência.

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De acordo com o Sargento André, do 11º Batalhão de Bombeiros Militar (11º BBM) de Apucarana, o acidente chamou a atenção pela força da batida, mas a condutora não teve ferimentos graves. "Foi uma cinemática bastante forte, mas no entanto ela não se feriu tanto. Então ela está com lesão na perna, está sendo encaminhada para o Hospital da Providência", explicou.



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Antes da chegada do socorro, a mulher foi amparada por populares que passavam pelo trecho. Conforme o sargento, a vítima permaneceu no asfalto por precaução de quem prestou os primeiros auxílios.

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Os danos materiais nos veículos impressionaram quem passava pelo local, sugerindo uma tragédia maior do que o desfecho real. "Foi uma batida forte, acabou danificando muito a moto da condutora. E o veículo, por ter pego na parte frontal, acabou arrancando o para-choque", detalhou o Sargento André.

A área foi isolada e sinalizada pelo caminhão do Corpo de Bombeiros durante o resgate. Segundo o militar, as causas e circunstâncias exatas do choque entre a Biz e o Corolla serão investigadas pelas autoridades de trânsito. "Agora a PRF está fazendo o boletim, e a nossa ambulância já está chegando ao hospita", finalizou.