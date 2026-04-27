Mulher fica ferida em estado grave após queda de prédio em Apucarana
Situação foi registrada no Edifício Millenium, que fica ao lado do Hotel Doral
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Uma mulher de 41 anos ficou ferida em estado grave após sofrer uma queda de um edifício comercial no centro de Apucarana no início da tarde desta segunda-feira (27). A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital da Providência.
-LEIA MAIS: O que já se sabe sobre caso de mulher que caiu de prédio em Apucarana
A situação foi registrada no Edifício Millenium, que fica ao lado do Hotel Doral, nas imediações da Praça Rui Barbosa. Segundo as primeiras informações, a queda foi do sétimo andar do prédio comercial.
A mulher foi socorrida pelos bombeiros de cima de uma marquise de loja junto ao prédio. Ela estava inconsciente, com TCE (Traumatismo Cranioencefálico) e suspeita de fraturas nas pernas.
O resgate da vítima ocorreu por volta das 14h45. A rua foi interdidada pelas autoridades durante o atendimento.
O subtenente Márcio Carmo, dos Bombeiros, explica que as imagens de câmera do sétimo andar mostram a mulher abrindo a janela e depois ocorre a queda. A vítima atravessou o telhado da construção abaixo e parou na laje. Ele afirma que o quadro de saúde da vítima é grave, com politraumatismo e sangramento no crânio.
Nota da Redação: Se você está passando por um momento difícil ou conhece alguém que precise de ajuda, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso, 24 horas por dia, pelo telefone 188 ou pelo site cvv.org.br.
-
Foto: Autor: Gaby Campos
-
Foto: Autor: Gaby Campos
-
Foto: Autor: Gaby Campos
-
Foto: Autor: TNOnline
-
Foto: Autor: Gaby Campos
-
Foto: Autor: TNOnline