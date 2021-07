Mulher fica ferida em capotamento na BR-369; Veja

Continua após publicidade

Na manhã desta terça-feira (5), um capotamento de um Sandero foi registrado na BR-369, na Avenida Zilda Seixas do Amaral, próximo à entrada do Clube de Campo Água Azul, em Apucarana.

A equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, esteve no local e fez o atendimento da vítima, uma mulher, de 41 anos, que sofreu uma augia no pescoço e uma contusão de crânio.

Conforme o sargento Romão, ela foi encaminhada para o Hospital da Providência, mas estava consciente e orientada. Ela disse ao sargento que o sol atrapalhou sua visão, perdeu o controle do carro, capotou e subiu na canaleta. Ela estava indo para Arapongas.

Assista: