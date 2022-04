Mulher fica ferida em acidente na Avenida Minas Gerais

Da Redação

Uma mulher ficou ferida depois de se envolver em um acidente na noite desta segunda-feira, 18, no acesso da Avenida Minas Gerais à Avenida Santa Catarina em Apucarana. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local.

continua após publicidade .

A colisão transversal envolveu o veículo Golf, dirigido por uma mulher de 20 anos que estava com a irmã, e um Fiesta, conduzido por um homem que levava a esposa e um jovem de 26 anos. A passageira do Fiesta teve ferimentos leves e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os outros ocupantes dos veículos não sofreram ferimentos.

De acordo com o passageiro do Fiesta, os dois veículos seguiam no mesmo sentido, em faixas diferentes, quando, ao tentar acessar o bairro, ocorreu a colisão.

continua após publicidade .

A via ficou interditada por alguns minutos durante o atendimento, mas foi liberada em seguida.