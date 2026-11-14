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TRÂNSITO

Mulher fica ferida em acidente entre carro e bicicleta elétrica no Jardim Apucarana

Vítima sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo Siate para a UPA na manhã deste sábado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher fica ferida em acidente entre carro e bicicleta elétrica no Jardim Apucarana
Autor Vítima foi encaminhada à UPA pelo Siate - Foto: Arquivo TN

Uma mulher de 41 anos ficou ferida após a bicicleta elétrica que conduzia ser atingida por um Volkswagen Polo na manhã deste sábado (14), no Jardim Apucarana, em Apucarana. A colisão foi registrada no cruzamento da Avenida São João com a Rua Maranhão.

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A vítima trafegava pela avenida no sentido ao centro quando o automóvel ingressou na via, interceptando sua trajetória e provocando o acidente. Com o impacto, a condutora da bicicleta sofreu ferimentos considerados leves.

Ela recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, ainda no local e, na sequência, foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

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