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TRÂNSITO

Mulher fica ferida em acidente em Apucarana e primo foge com a moto

Colisão ocorreu na noite desta sexta-feira (1º) no cruzamento da Avenida Minas Gerais com a Rua Esmeralda

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.05.2026, 19:55:33 Editado em 01.05.2026, 19:55:28
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Mulher fica ferida em acidente em Apucarana e primo foge com a moto
Autor Acidente envolveu um Renault Kwid e uma motocicleta - Foto: TNOnline/Gabriela Jacuboski

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta mobilizou autoridades de trânsito no início da noite desta sexta-feira (1º), no cruzamento da Rua Esmeralda com a Avenida Minas Gerais, em Apucarana (PR). A motociclista, uma mulher de 33 anos, sofreu escoriações na perna esquerda devido à queda provocada pela batida, mas permaneceu no local e recusou o atendimento médico da equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros. No automóvel, um Renault Kwid, estavam o motorista e seus três filhos, que não sofreram nenhum ferimento.

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Ainda segundo informações apuradas no local pelo TNOnline, após a colisão, o primo da vítima, que estava na garupa, fugiu conduzindo a moto.

Apesar de o carro ter ficado com a lateral esquerda amassada por conta do impacto, não houve vítimas graves. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar o boletim de ocorrência, apurar as circunstâncias da colisão e realizar os trâmites legais necessários diante da evasão do veículo do local.

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acidente de transito Apucarana carro motocicleta Policia Rodoviária saúde e segurança
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