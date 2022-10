Mulher fica ferida após ser atropelada na Rua Ponta Grossa

Da Redação

A mulher foi encaminhada para a Upa com ferimentos leves

Uma mulher, de 54 anos, sofreu ferimentos após ser atropelada por um carro na Rua Ponta Grossa, esquina com a Rua Rio Branco, área central de Apucarana. O acidente foi registrado pela equipe do Corpo de Bombeiros, no final da tarde desta quarta-feira (5).

De acordo com os bombeiros, a vítima sofreu ferimentos considerados leves e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa). Conforme informações repassadas por testemunhas, o veículo estava em baixa velocidade e apenas 'encostou' na mulher.

Acidente na BR-369

Um capotamento foi registrado na noite desta terça-feira (4), na BR-369 em Apucarana. De acordo com informações obtidas pelo site TNOnline, ninguém ficou ferido. Houve apenas danos materiais no veículo.

O motorista de 26 anos, morador de Londrina, estava sozinho no carro e explicou que perdeu o controle do veículo, bateu na canaleta e capotou o carro. O rapaz trafegava sentido Londrina quando o acidente aconteceu.

