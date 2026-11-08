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Mulher fica ferida após saltar de carro em movimento durante discussão com marido

Ela relatou ter sofrido uma crise de ansiedade enquanto voltava de uma festa com a família

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher fica ferida após saltar de carro em movimento durante discussão com marido
Autor Socorristas do Samu prestaram atendimento à mulher que foi liberada na sequência - Foto: TNONLINE

Uma mulher de 39 anos ficou ferida após se jogar de um carro em movimento durante a madrugada deste domingo (8), no Jardim Morada do Sol, em Apucarana. O incidente aconteceu na Rua São Carlos, após um desentendimento verbal entre ela e o companheiro, que dirigia o veículo.

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No momento do ocorrido, o casal retornava de uma confraternização acompanhado dos dois filhos pequenos. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a mulher faz uso de medicação e relatou ter sofrido uma crise de ansiedade no meio da discussão, o que a motivou a abrir a porta e desembarcar do automóvel ainda rodando.

Por causa da queda, ela sofreu escoriações nos braços. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros socorros ainda no local e a liberou em seguida, sem necessidade de encaminhamento ao hospital.

Aos policiais, a mulher foi categórica ao afirmar que a situação não passou de uma briga verbal e que não sofreu nenhum tipo de agressão física, ameaça ou xingamento por parte do marido.

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