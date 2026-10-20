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SOCORRO

Mulher fica ferida após portão cair sobre ela em Apucarana (PR)

Vítima de 47 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher fica ferida após portão cair sobre ela em Apucarana (PR)
Autor O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados - Foto: TNOnline

Uma mulher de 47 anos ficou ferida na tarde desta terça-feira (20) ao ser atingida pela queda de um portão. O acidente aconteceu na Rua Luiza Gregório Clebis, localizada no Núcleo Habitacional Papa João Paulo I, em Apucarana (PR).

LEIA MAIS: Motorista morre e mulher fica ferida em colisão entre Arapongas e Sabáudia

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De acordo com as informações das equipes de resgate, a vítima foi encontrada consciente logo após o incidente. No entanto, os socorristas identificaram a suspeita de uma lesão na região da coluna, o que exigiu cuidado na imobilização para evitar o agravamento do quadro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente para realizar o resgate. Devido à natureza dos ferimentos e à necessidade de cuidados médicos especializados, uma unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao endereço para estabilizar a paciente e realizar o transporte seguro até o hospital.

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