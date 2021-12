Da Redação

Mulher fica ferida após levar facadas, no Parque da Raposa

Uma mulher, de 27 anos, ficou ferida após levar facadas no braço esquerdo enquanto aproveitava o domingo (5), no Parque Ecológico da Raposa, em Apucarana.

A vítima contou aos policiais que estava no local quando a mulher chegou e a chamou de amiga e parceira. No entanto, conforme o boletim, ela disse que não era amiga da autora, que ficou nervosa, pegou uma faca e começou a esfaquear o braço da vítima, causando várias lesões.

A mulher foi socorrida por amigos que estavam com ela no parque e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa). De acordo com o boletim, a vítima não soube explicar o motivo das agressões.