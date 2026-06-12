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ACIDENTE 🧧

Mulher fica ferida após colisão traseira na entrada do João Paulo em Apucarana

A batida aconteceu no cruzamento da Avenida Governador Roberto da Silveira com a Rua Carlos Santini Neto

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 19:34:25 Editado em 12.06.2026, 19:34:19
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Mulher fica ferida após colisão traseira na entrada do João Paulo em Apucarana
Autor Ocupante do Palio sofreu ferimentos na cabeça e apresentava desorientação no momento do atendimento - Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline

Uma mulher de 41 anos ficou ferida após um acidente envolvendo dois carros no início da noite desta sexta-feira (12), em Apucarana (PR). A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Governador Roberto da Silveira com a Rua Carlos Santini Neto, próximo ao semáforo de acesso ao Núcleo Habitacional João Paulo I e ao Loteamento Residencial Veneza.

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📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

De acordo com as informações apuradas pelo TNOnline no local, um Chevrolet Cruze colidiu na traseira de um Fiat Palio. Os veículos seguiam no sentido à rodovia BR-369. No Cruze estavam um casal e a filha. Já o Palio era ocupado por uma mulher de 41 anos e seu filho, de 20 anos.

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A ocupante do Palio sofreu ferimentos na cabeça e apresentava desorientação no momento do atendimento. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros de Apucarana, e encaminhada ao Hospital da Providência.

Os demais envolvidos não precisaram de encaminhamento médico.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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