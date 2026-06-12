Mulher fica ferida após colisão traseira na entrada do João Paulo em Apucarana

Uma mulher de 41 anos ficou ferida após um acidente envolvendo dois carros no início da noite desta sexta-feira (12), em Apucarana (PR). A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Governador Roberto da Silveira com a Rua Carlos Santini Neto, próximo ao semáforo de acesso ao Núcleo Habitacional João Paulo I e ao Loteamento Residencial Veneza.

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De acordo com as informações apuradas pelo TNOnline no local, um Chevrolet Cruze colidiu na traseira de um Fiat Palio. Os veículos seguiam no sentido à rodovia BR-369. No Cruze estavam um casal e a filha. Já o Palio era ocupado por uma mulher de 41 anos e seu filho, de 20 anos.



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A ocupante do Palio sofreu ferimentos na cabeça e apresentava desorientação no momento do atendimento. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros de Apucarana, e encaminhada ao Hospital da Providência.

Os demais envolvidos não precisaram de encaminhamento médico.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.