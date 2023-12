Mulher fica ferida após colisão entre carro e moto em Apucarana

Equipes do Siate foram acionadas para prestar atendimento na mulher

Uma mulher, de 36 anos, ficou ferida após se envolver em um acidente na manhã deste domingo (3) em Apucarana, no norte do Paraná. A colisão entre um carro e uma moto ocorreu por volta das 7h30 na Avenida Minas Gerais, esquina com a rua Rubi.

De acordo com informações do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), que compareceram no local, a vítima estava na moto quando o condutor de um carro teria cruzado na frende dela, causando o acidente.

Ainda conforme os socorristas, quando eles chegaram, a mulher estava com algumas escoriações e contusões pelo corpo, além de uma suspeita de fratura na região do tórax. A vítima recebeu atendimento no local e foi encaminhada para o Hospital da Providência.

