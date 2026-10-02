Mulher fica ferida após colisão entre carro e moto em Apucarana
Motociclista de 36 anos sofreu escoriações nos braços e pernas e foi encaminhada à UPA; motorista do carro não se feriu
Uma mulher de 36 anos ficou ferida após uma colisão entre uma motocicleta e um Volkswagen Polo na manhã desta sexta-feira (2), em Apucarana, no Norte do Paraná. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Renê Camargo de Azambuja e Gastão Vidigal.
- LEIA MAIS: Aposta de Jandaia do Sul acerta quina da Mega-Sena e fatura quase R$ 50 mil
Conforme as informações apuradas pela equipe de reportagem, o Polo seguia pela Rua Gastão Vidigal, enquanto a motocicleta trafegava pela Rua Renê Camargo de Azambuja quando ocorreu a colisão.
A motociclista sofreu escoriações nos braços e nas pernas. Ela recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico.
O motorista do Volkswagen Polo não se feriu.
As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.