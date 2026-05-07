Mulher fica ferida após colisão entre carro e caminhão na Avenida Brasil em Apucarana
O motorista do caminhão reduziu a velocidade devido ao sistema de “pare e siga” implantado na via por conta das obras para instalação de um radar
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Uma mulher, de 44 anos, ficou ferida após um acidente envolvendo um carro e um caminhão na manhã desta quinta-feira (07), na Avenida Brasil, próximo ao Tropical Shopping, em Apucarana.
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De acordo com informações apuradas no local, o caminhão, conduzido por um motorista de Paranaguá, reduziu a velocidade devido ao sistema de “pare e siga” implantado na via por conta das obras para instalação de um radar. Na sequência, a motorista de um Renault Clio acabou colidindo na traseira do veículo.
A condutora do carro sofreu contusões na região do tórax e abdômen. Ela foi atendida pela equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, e encaminhada ao Hospital da Providência para avaliação médica.
O caminhão não teve danos significativos. Já o Renault Clio ficou danificado com o impacto da batida. O trânsito ficou lento no trecho durante o atendimento da ocorrência e uma equipe da PRF foi acionada para prestar apoio a ocorrência.