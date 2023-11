Mulher fica ferida após carro capotar em Arapongas

Uma mulher, com aproximadamente 35 anos, ficou ferida após capotar seu veículo Volkswagen Gol na manhã desta sexta-feira (17), em Arapongas. Conforme testemunhas, a motorista trafegava pela Rua Águias, esquina com a Rua Atobá-pardo, quando perdeu o controle do veículo, capotou e colidiu fortemente contra uma árvore, fazendo o carro parar com as rodas viradas para cima.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), consciente, um pouco desorientada, e queixando-se de dores no pescoço e nas costas. Ela foi encaminhada para o Hospital Norte Paranaense (Honpar). A vítima utilizava o cinto de segurança no momento do capotamento.

A Polícia Militar (PM), atendeu a ocorrência e registrou um boletim de acidente. As causas do acidente serão investigadas.

