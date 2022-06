Mulher fica ferida após capotar o carro no Contorno Norte de Apucarana

Da Redação

Uma mulher, de 28 anos, sofreu ferimentos no rosto após acidente no Contorno Norte de Apucarana. Ela capotou o carro, por volta das 16h50 desta segunda-feira (20). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

Conforme os socorristas, a mulher foi levada para o Hospital da Providência, ela estava consciente, porém, com ferimentos na face. Ela contou que saiu do trabalho, na região do Parque Industrial Norte e seguia pelo contorno para retornar para a casa dela.

Ela estava próxima da entrada do Núcleo Cidade Alta, mas perdeu o controle da direção, capotou o carro e foi parar em um barranco.

Nesta segunda-feira, dois acidentes foram registrados na BR-376. Um idoso, de 75 anos, capotou o carro e também foi levado para o Hospital da Providência, por volta das 12h.

Mais tarde, no trevo de acesso do município de Cambira, dois veículos se envolveram em uma colisão. Quatro pessoas ficaram feridas.