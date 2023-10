Mulher fica ferida após caixa de piso cair em cima dela em Apucarana

O acidente aconteceu no Jardim Morada do Sol.

Uma mulher de 44 anos ficou ferida na manhã desta quarta-feira, (18), após sofrer um acidente, no qual uma caixa de pisos caiu em sua perna. A ocorrência aconteceu na Rua João Sampaio, no Jardim Morada do Sol.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vizinha entrou em contato com a corporação relatando estar ouvindo gritos da moradora ao lado, pois achava que havia caído algumas madeiras sobre a mulher.

No local, a vítima foi encontrada, e constatou-se que uma caixa de piso caiu sobre ela, causando lesões. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionado e socorreu a vítima, que apresentava suspeita de fratura na perna esquerda e contusão no braço direito. Ela foi encaminhada para avaliação médica no Hospital da Providência.

