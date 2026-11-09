Mulher fica ferida após cair de escada em residência de Apucarana

Vítima caiu de uma altura de aproximadamente um metro na manhã desta segunda-feira (9); ela sofreu ferimentos leves

Uma mulher de 41 anos ficou ferida na manhã desta segunda-feira (9) após sofrer uma queda de escada em uma residência de Apucarana. O acidente doméstico foi registrado na Rua Castro, na região que fica aos fundos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

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De acordo com as informações da ocorrência, a vítima caiu de uma altura de aproximadamente um metro. A equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para prestar os primeiros socorros à moradora.

Após receber o atendimento inicial da equipe de resgate no próprio local do acidente, a mulher foi encaminhada à UPA apresentando apenas ferimentos considerados leves, onde passaria por avaliação e cuidados médicos.