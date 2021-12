Da Redação

Mulher fica ferida após cair da moto no centro de Apucarana

No começo da manhã desta sexta-feira (3), uma mulher ficou ferida durante uma queda de motocicleta registrada na Avenida Doutor Munhoz da Rocha, área central de Apucarana. A equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, esteve no local e prestou os primeiros socorros à vítima.

continua após publicidade .

De acordo ainda com testemunhas, a mulher sofreu ferimentos leves, como escoriações pelo corpo, e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa). No mesmo horário, a equipe do Corpo de Bombeiros também atendeu a uma ocorrência na Avenida Minas Gerais, quando um motociclista, de 43 anos, se feriu levemente durante uma colisão com um carro.

Segundo a equipe, a vítima sofreu uma contusão no pé e por precaução foi encaminhada para o Hospital da Providência para fazer exames. "Podemos dizer que são ocorrências de rotina. As vítimas sofreram ferimentos leves. Porém, por ser um perímetro urbano a Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou ser acionada", explica o tenente Carraro.