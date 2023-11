Mulher fica ferida após batida entre dois carros em Apucarana

Uma mulher, de 38 anos, ficou ferida e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento de Apucarana (UPA) após uma batida entre dois carros na Rua Franko, cruzamento com a Rua Marechal Floriano, na Vila Santa Terezinha, em Apucarana (PR).

O acidente aconteceu por volta das 13h10 e envolveu um Peugeot 206 e um VW Gol. De acordo com informações iniciais colhidas no local, o motorista do Gol, um rapaz de 20 anos de idade, seguia na via preferencial, quando teria sido atingido pelo Peugeot, que era conduzido pela mulher que ficou ferida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local. Apesar dos danos materiais, ninguém sofreu ferimentos graves. Chovia bastante no momento do acidente.

