Mulher fica ferida após batida entre carro e moto na Vila Nova em Apucarana
Colisão aconteceu próximo ao Supermercado Pererinha no início da noite desta segunda-feira (27)
Uma motociclista de 22 anos ficou ferida após uma colisão envolvendo a moto que ela conduzia, uma Haojue DK 160, e um Chevrolet Astra. O acidente aconteceu na Avenida Aviação, na Vila Nova, próximo ao Supermercado Pererinha, em Apucarana (PR) no início da noite desta segunda-feira (27).
Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, atendeu a ocorrência e resgatou a vítima, que teria sofrido uma luxação no joelho, além de escoriações.
O Astra era conduzido por um homem de 59 anos, que não sofreu ferimentos.
A mulher foi encaminhada pelo Siate ao Hospital da Providência para atendimento médico. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.