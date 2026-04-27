ACIDENTE DE TRÂNSITO

Mulher fica ferida após batida entre carro e moto na Vila Nova em Apucarana

Colisão aconteceu próximo ao Supermercado Pererinha no início da noite desta segunda-feira (27)

Escrito por Louan Brasileiro
Publicado em 27.04.2026, 18:46:21 Editado em 27.04.2026, 18:54:38
Autor Uma equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, atendeu a ocorrência - Foto: Gabriela Jacuboski/TNOnline

Uma motociclista de 22 anos ficou ferida após uma colisão envolvendo a moto que ela conduzia, uma Haojue DK 160, e um Chevrolet Astra. O acidente aconteceu na Avenida Aviação, na Vila Nova, próximo ao Supermercado Pererinha, em Apucarana (PR) no início da noite desta segunda-feira (27).

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, atendeu a ocorrência e resgatou a vítima, que teria sofrido uma luxação no joelho, além de escoriações.


Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline

O Astra era conduzido por um homem de 59 anos, que não sofreu ferimentos.

A mulher foi encaminhada pelo Siate ao Hospital da Providência para atendimento médico. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

acidente Apucarana carro moto SIATE transito Vila Nova
