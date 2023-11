Mulher fica ferida após bater moto em traseira de carro em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma mulher de 35 ficou ferida após colidir a moto que ele dirigiu na traseira de um Chevrolet/Astra na manhã desta sexta-feira (17) em Apucarana, no norte do Paraná. O acidente aconteceu na Avenida Governador Roberto da Silveira, de frente a antiga Fujiwara. Segundo informações, a motociclista seguia sentido Maringá quando se chocou com o carro.

continua após publicidade

LEIA MAIS - ANTT determina melhorias em sinalização de ferrovias em Apucarana

Por conta da batida, a vítima reclamava de dores e teve alguns ferimentos leves, como contusões e escoriações pelo corpo. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi acionado e realizou atendimento na mulher ainda no local.

continua após publicidade

Após receber os primeiros atendimentos ela foi encaminhada pelos socorristas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista do Astra não teve ferimentos.

Siga o TNOnline no Google News