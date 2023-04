Mulher fica ferida após acidente no Afonso Camargo, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A mulher sofreu ferimentos leves

Uma mulher, de 42 anos, que conduzia uma motocicleta, ficou ferida após se envolver em uma colisão com um carro. O acidente aconteceu no final da manhã desta terça-feira (18), na Avenida Pinho Araucária, no Núcleo Afonso Camargo, em Apucarana, norte do Paraná. O Siate dos Bombeiros socorreu a vítima.

continua após publicidade .

Conforme os Bombeiros, a mulher sofreu contusão na perna direita, e outros ferimentos leves. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista do carro não se machucou.

Testemunhas contaram que, a princípio, o condutor do Peugeot teria cruzado a preferencial. Chovia no momento da batida. As causa do acidente serão apuradas.

fonte: TNOnline O motorista do carro não ficou ferido

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Após chuva, cratera se abre em rua e quase ‘engole’ carro em Maringá



Outra ocorrência

Capotamento na Avenida Brasil mobiliza Corpo de Bombeiros

Um capotamento de carro foi registrado na Avenida Brasil, em Apucarana, norte do Paraná, na saída para Arapongas, no começo da noite deste sábado (15), por volta das 18 horas.

Uma equipe do Siate do Corpo de Bombeiros foi ao local para atender o casal que estava no veículo, no entanto, os dois ocupantes saíram ilesos do acidente e recusaram atendimento médico, segundo os socorristas. Para ler a reportagem, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News