Mulher fica ferida após acidente de trânsito em bairro de Apucarana

Uma motociclista, de 32 anos, foi socorrida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (12) em Apucarana, no norte do Paraná.

A batida envolveu a Honda Bis que a vítima conduzia e uma Saveiro e foi registrada no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e Caetano Lopes Pineda, no Jardim Apucarana.

Segundo os socorristas, a vítima sofreu ferimentos considerados leves e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para uma melhor avaliação.

Testemunhas contaram que a colisão aconteceu quando a picape realizou uma conversão para acessar a Rua Caetano Lopes Pineda. A motocicleta, que seguia pelo mesmo sentido, bateu na lateral do veículo.

Foto por TNOnline Mulher foi levada à UPA de Apucarana

