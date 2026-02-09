Mulher fica ferida ao tentar impedir ataque em briga por frete em Apucarana
Suspeito quebrou vidros da residência e ameaçou vítima antes de fugir do local
Uma discussão por causa de um serviço de frete terminou com uma mulher de 33 anos ferida no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. O caso ocorreu no domingo (8), quando um homem foi até a casa da vítima para cobrar um pagamento de forma agressiva.
De acordo com o relato, o agressor tentou colocar fogo em um sofá e, ao ser impedido, passou a chutar a porta da casa. No momento em que a mulher tentava segurar a porta, dois vidros se quebraram, causando um corte profundo em seu punho. O homem fugiu fazendo ameaças de morte. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital da Providência para realizar suturas.
