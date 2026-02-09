Mulher fica ferida ao tentar impedir ataque em briga por frete em Apucarana

Uma discussão por causa de um serviço de frete terminou com uma mulher de 33 anos ferida no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. O caso ocorreu no domingo (8), quando um homem foi até a casa da vítima para cobrar um pagamento de forma agressiva.

📰 LEIA MAIS: Dois são esfaqueados por um homem durante festa em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o relato, o agressor tentou colocar fogo em um sofá e, ao ser impedido, passou a chutar a porta da casa. No momento em que a mulher tentava segurar a porta, dois vidros se quebraram, causando um corte profundo em seu punho. O homem fugiu fazendo ameaças de morte. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital da Providência para realizar suturas.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

