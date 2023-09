Mulher fica em estado grave após levar facada no centro de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Uma mulher ficou gravemente ferida após levar uma facada na região do abdômen durante a noite desta sexta-feira (22), na Praça Rui Barbosa, no centro de Apucarana. Segundo a vítima, o autor da facada é uma pessoa em situação de rua.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou atendimento na vítima. A mulher recebeu os primeiros atendimentos no local, mas por conta da gravidade do ferimento, ela precisou ser encaminhada para o Hospital da Providência.

Segundo os policiais, que fizeram contato com a vítima, ela não souber identificar quem seria o autor da facada, apenas que era uma pessoa em situação de rua. Ela também não informou qual seria o motivo da agressão, conforme afirmaram os agentes.

