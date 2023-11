Mulher fica em estado grave após bater moto em Apucarana

Uma mulher ficou gravemente ferida após colidir a moto que pilotava com a grade de proteção do estacionamento do Shopping Centronorte em Apucarana, no norte do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 2h45 da madrugada deste sábado (4), na Avenida Munhoz da Rocha, no centro da cidade.

De acordo com informações, ela teria perdido o controle da moto sozinha e em seguida acabou colidindo com a grade de proteção.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionadas e compareceram na ocorrência. Quando os socorristas chegaram a mulher estava desacordada. A vítima recebeu atendimento ainda no local e por conta da gravidade dos ferimentos foi encaminhada para o Hospital da Providência.

