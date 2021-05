Mulher fica com o rosto sangrando após violência doméstica

Continua após publicidade

Neste sábado (22), por volta das 23h a PM atendeu a um chamado por violência doméstica no conjunto residencial Sumatra, região leste de Apucarana. No local, os policiais encontraram a vítima com sangue no rosto devido a agressões e o autor escondido numa casa vizinha.

Populares relataram que ele se escondeu depois que foi agredido por moradores presenciaram a briga com a mulher e reagiram em defesa da vítima.

Enquanto a mulher era socorrida, ele foi identificado e disse que não sabia quem teria batido nele, no entanto os policiais constataram mandado de prisão em aberto contra o agressor.

Os dois foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em seguida para a Delegacia de Polícia para as providências.

O agressor deve responder pelo Mandado de Prisão que foi cumprido e pelo flagrante de Violência Doméstica.