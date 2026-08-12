Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
CENTRO

Mulher esquece onde estacionou carro e pede ajuda a agentes de trânsito em Apucarana

Equipes se mobilizaram após a condutora pedir orientação na região dos Correios

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher esquece onde estacionou carro e pede ajuda a agentes de trânsito em Apucarana
Autor Veículo foi localizado por agentes de trânsito - Foto: TNOnline

Uma motorista que esqueceu onde havia estacionado o próprio carro no centro de Apucarana precisou do auxílio de agentes de trânsito para recuperar o veículo. O caso ocorreu nesta quarta-feira (12) na Rua Osório Ribas de Paula, nas proximidades da agência dos Correios, onde um Chevrolet Celta de cor preta foi localizado pelas equipes municipais após a condutora relatar um momento de desorientação.

-LEIA MAIS: Apucarana tem mais de 1,2 mil novas empresas abertas neste ano, aponta Jucepar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A proprietária procurou inicialmente um agente na rua para pedir orientação ao perceber que não conseguia se lembrar do local exato em que havia deixado o automóvel. Durante o patrulhamento pela região central, uma das equipes do órgão, que estava empenhada em outra situação, visualizou o carro com as características descritas e repassou o endereço, o modelo e a placa para uma segunda viatura. Os agentes dessa segunda equipe se deslocaram até o ponto indicado e permaneceram resguardando o Celta até a chegada da dona, que agradeceu o suporte prestado pelos servidores.

Os agentes de trânsito informaram ao TNOnline que situações como essa não são raras na cidade. Este já é o terceiro registro semelhante apenas neste ano envolvendo motoristas que não conseguem localizar seus veículos após estacioná-los nas vias do município. O órgão reforça que está à disposição da comunidade para auxiliar e orientar em imprevistos no trânsito, com atendimento diário, das 7h às 19h, pelo telefone (43) 3308-1501.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Ocorrência segurança transito transporte
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV