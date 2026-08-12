Mulher esquece onde estacionou carro e pede ajuda a agentes de trânsito em Apucarana

Uma motorista que esqueceu onde havia estacionado o próprio carro no centro de Apucarana precisou do auxílio de agentes de trânsito para recuperar o veículo. O caso ocorreu nesta quarta-feira (12) na Rua Osório Ribas de Paula, nas proximidades da agência dos Correios, onde um Chevrolet Celta de cor preta foi localizado pelas equipes municipais após a condutora relatar um momento de desorientação.

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A proprietária procurou inicialmente um agente na rua para pedir orientação ao perceber que não conseguia se lembrar do local exato em que havia deixado o automóvel. Durante o patrulhamento pela região central, uma das equipes do órgão, que estava empenhada em outra situação, visualizou o carro com as características descritas e repassou o endereço, o modelo e a placa para uma segunda viatura. Os agentes dessa segunda equipe se deslocaram até o ponto indicado e permaneceram resguardando o Celta até a chegada da dona, que agradeceu o suporte prestado pelos servidores.

Os agentes de trânsito informaram ao TNOnline que situações como essa não são raras na cidade. Este já é o terceiro registro semelhante apenas neste ano envolvendo motoristas que não conseguem localizar seus veículos após estacioná-los nas vias do município. O órgão reforça que está à disposição da comunidade para auxiliar e orientar em imprevistos no trânsito, com atendimento diário, das 7h às 19h, pelo telefone (43) 3308-1501.