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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher espancada pelo marido foge de UPA durante atendimento em Apucarana

Vítima apresentava ferimentos na cabeça e hematomas pelo corpo; PM fez buscas na região central, mas não a localizou

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher espancada pelo marido foge de UPA durante atendimento em Apucarana
Autor Vítima buscou atendimento médico na UPA - Foto: Arquivo/TNOnline

Uma mulher vítima de violência doméstica deixou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, na região central da cidade, antes de finalizar sua avaliação médica na madrugada desta segunda-feira (28). Ela procurou a unidade de saúde após ser severamente agredida pelo próprio marido.

-LEIA MAIS: Mulher sofre importunação sexual durante viagem de ônibus entre Arapongas e Apucarana

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Segundo a equipe de enfermagem que prestou o acolhimento, a mulher chegou ao local com machucados na cabeça, no nariz e no lábio inferior, além de diversos hematomas nos braços. Aos profissionais, ela relatou que o companheiro já vinha cometendo as agressões há alguns dias, o que a motivou a buscar socorro.

No entanto, antes de passar por todos os cuidados clínicos necessários, a vítima saiu da unidade de saúde sem ser notada pelos funcionários. Preocupados com a gravidade dos ferimentos e com a segurança da mulher, os enfermeiros acionaram a Polícia Militar.

Os policiais realizaram patrulhamento pelas ruas próximas à UPA, na tentativa de encontrar a vítima para oferecer suporte e registrar formalmente o crime, mas ela não foi localizada até o momento. O boletim de ocorrência foi registrado e a polícia deve continuar acompanhando o caso.

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Abuso doméstico Apucarana proteção ao usuário SAÚDE Violência contra a mulher
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