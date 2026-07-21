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AGRESSÃO

Mulher espancada pelo marido denuncia violência sexual em Apucarana

A Polícia Militar foi chamada por conta das agressões físicas, mas crime mais grave foi descoberto na UPA

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 08:28:55 Editado em 21.07.2026, 08:28:52
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Mulher espancada pelo marido denuncia violência sexual em Apucarana
Autor Homem agrediu a própria esposa em Apucarana - Foto: Divulgação/Pixabay

Um homem de 41 anos foi detido na tarde de segunda-feira (20), no Núcleo Habitacional Afonso Souza Camargo, em Apucarana, suspeito de agredir a própria companheira. O caso de violência doméstica ganhou novos contornos após a vítima revelar, durante o atendimento médico, que também vinha sofrendo violência sexual por parte do parceiro.

-LEIA MAIS: Vítima de violência doméstica acaba presa por homicídio em Mauá da Serra

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A Polícia Militar foi chamada para ir até uma residência naquele bairro. No local, a mulher, de 34 anos, contou aos agentes que o casal vinha tendo desentendimentos frequentes. Ela relatou que no dia anterior havia sido espancada, resultando em hematomas visíveis nos braços e nas pernas. Na segunda-feira, durante uma nova briga, o homem voltou a atacá-la com empurrões, momento em que a polícia precisou intervir.

Como a mulher apresentava machucados evidentes, os policiais encaminharam o casal para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. O homem recusou ser examinado, mas a mulher passou por uma avaliação detalhada. Foi durante essa consulta que ela confidenciou à médica plantonista sobre os abusos sexuais cometidos pelo marido, uma informação que ela, possivelmente por medo ou trauma, não havia mencionado aos policiais no primeiro contato na residência.

Diante da gravidade da situação registrada no relatório médico, o casal foi levado imediatamente para a delegacia da cidade para que as medidas legais cabíveis fossem tomadas.

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´polícia abuso sexual agentes de segurança AGRESSÃO Direitos das Mulheres violência domestica
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