Mulher escapa pela janela após ser agredida por namorado em Apucarana

Ataque foi motivado por ciúmes na presença da filha bebê da vítima; suspeito fugiu do local

Uma jovem de 26 anos precisou pular a janela da própria casa para escapar das agressões do namorado na noite de domingo (18), no Parque Industrial Zona Norte I, em Apucarana. Após a fuga, ela pediu ajuda a um vizinho para conseguir chamar a Polícia Militar.

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A violência teve início durante uma discussão motivada por ciúmes. O casal mantinha um relacionamento recente, de apenas duas semanas, e a vítima sabia apenas o primeiro nome do companheiro. Durante a briga, o homem bateu a cabeça da mulher contra a parede e tomou o celular da mão dela.

Aproveitando um momento de distração do agressor, ela conseguiu sair pela janela e acionou o 190 usando o telefone de um vizinho. Dentro da residência onde a violência aconteceu, estava a filha da vítima, uma bebê de apenas oito meses.

Quando a equipe policial chegou ao endereço, o homem já havia fugido. Os policiais fizeram buscas pelas ruas do bairro na tentativa de encontrar o suspeito, que vestia roupas pretas e chinelos, mas ele não foi localizado.

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A mulher ficou com um ferimento na cabeça devido à agressão, mas preferiu não receber atendimento médico no momento. Ela foi orientada pela polícia sobre os procedimentos legais que pode tomar para garantir sua segurança.