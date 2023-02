Mulher envolvida em roubo é presa ao tentar emitir RG em Apucarana

Da Redação

A suspeita foi detida pela Polícia Civil

Uma mulher, de 46 anos, que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, foi presa ao tentar emitir o Registro Geral (RG), em Apucarana, na tarde desta segunda-feira (6). A suspeita foi detida pela Polícia Civil.

A mulher foi até o Instituto de Identificação, localizado na Rua Professor Erasto Gaertner, no centro da cidade, e solicitou a segunda via da carteira de identidade. Porém, ao pesquisar os dados da mulher no sistema, a equipe constatou que ela era procurada pela Justiça.

Investigadores da Polícia Civil (PC) se deslocaram até o endereço e prenderam a suspeita. Ela foi encaminhada para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP). Todas as providência cabíveis serão tomadas pela equipe policial.

