Mulher entra de carro em condomínio de Apucarana, tenta acessar apartamento e diz a PM que se perdeu

Uma mulher de 29 anos mobilizou a equipe de segurança de um condomínio e a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (7), no Núcleo Habitacional João Paulo, em Apucarana. O incidente, registrado inicialmente como violação de domicílio, ocorreu por volta das 20h, depois que a motorista entrou em um residencial com um veículo GM Corsa e tentou acessar um dos imóveis.

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De acordo com o relato do responsável pelo condomínio à Polícia Militar, a mulher foi até a porta de um dos apartamentos e começou a bater, demonstrando que queria entrar. Diante da movimentação atípica, ele acionou o segurança do local, que interceptou a mulher e a conduziu de volta até a portaria, onde aguardaram a chegada da viatura.

Ao ser questionada pelos policiais militares, a motorista apresentou uma versão diferente. Ela alegou que acessou o interior do condomínio por engano e que havia batido na porta do apartamento apenas para pedir informações sobre como sair dali ou se localizar.

Para descartar qualquer suspeita, a equipe policial realizou uma busca detalhada no interior do veículo da mulher, mas nenhum material ilícito foi encontrado. Como o responsável do condomínio manifestou o desejo apenas de registrar um boletim de ocorrência sobre o fato, sem intenção de dar andamento a uma representação criminal, a jovem foi qualificada, orientada pelas autoridades e liberada para deixar o local na sequência.