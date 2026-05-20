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TRÁFICO

Mulher engole drogas para levar ao irmão na cadeia e acaba internada em Apucarana

Flagrante ocorreu no raio-X da unidade; após autuação por tráfico e liberação pela Justiça, ela aguarda expelir o material

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 07:54:44 Editado em 20.05.2026, 07:54:39
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Mulher engole drogas para levar ao irmão na cadeia e acaba internada em Apucarana
Autor Cadeia pública de Apucarana - Foto: Arquivo TN

Uma mulher precisou ser internada no Hospital da Providência, em Apucarana, após engolir porções de entorpecentes em uma tentativa de entrar com o material na cadeia pública da cidade. A Polícia Militar (PM) foi acionada à unidade de saúde na terça-feira (19) para registrar o caso.

-LEIA MAIS: Jornalista apucaranense e cinegrafista ficam feridos após capotamento na PR-090

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De acordo com as informações apuradas, a situação teve início no último sábado (16), quando a mulher foi ao presídio para visitar o irmão, que cumpre pena no local. Durante o procedimento padrão de revista, o aparelho de raio-X detectou a presença de objetos estranhos no estômago da visitante. Diante das imagens, ela confessou que havia ingerido as drogas para entregá-las ao familiar.

Na ocasião, a mulher foi detida em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada diretamente ao hospital para receber atendimento médico, devido ao risco de intoxicação.

Posteriormente, ela passou por uma audiência de custódia e recebeu da Justiça o direito de responder ao processo em liberdade. No entanto, a equipe de enfermagem do hospital informou à polícia que a paciente precisou continuar internada sob observação médica, uma vez que exames apontaram que ela ainda possui restos do material no estômago e aguarda para expelir os objetos de forma segura.

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A PM compareceu à unidade de saúde, conversou com os profissionais e com a paciente, formalizando o registro da ocorrência e repassando as devidas orientações.


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controle de segurança internação hospitalar justiça criminal prisão em flagrante Saúde Pública trafico de drogas
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