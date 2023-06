Mulher encontra vizinho morto dentro de casa e chama a PM em Apucarana

Um homem, de idade não divulgada, foi encontrado morto dentro de casa, na região do Parque Bela Vista, em Apucarana, no norte do Paraná. A situação foi registrada na sexta-feira (16), na Rua Davi Pretti. A Polícia Militar (PM) foi chamada pela vizinha do homem que notou o sumiço dele.

continua após publicidade

Segundo a PM, o cadáver foi localizado por uma moradora da rua que notou a ausência do homem e decidiu verificar se havia acontecido alguma coisa com ele. A mulher relatou à polícia que não via o vizinho há três dias e diante da suspeita, ela decidiu entrar no quintal da casa dele e conseguiu ver o homem caído no chão.

- LEIA MAIS: Filho do prefeito de Lidianópolis morre em acidente na PR-466

continua após publicidade

No intuito de socorrer o vizinho, a mulher pediu ajuda ao seu neto e arrombou a porta da casa e chamou a PM. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e constatou a morte do homem às 14 horas. Até a publicação desta reportagem, o nome dele e a causa da morte não haviam sido divulgados, mas segundo o Samu, tudo indica que tenha sido morte natural.

Siga o TNOnline no Google News