Mulher encontra ex dormindo na rede de sua casa e chama PM

Ao encontrar o ex-marido dormindo na garagem de sua casa, uma moradora do Pirapó, distrito de Apucarana, acionou a Polícia Militar. A ocorrência foi registrada neste domingo (10).

A solicitante disse ainda que tentou acordar o homem, mas ele ficou exaltado e agressivo e jogou o celular da mulher dentro de uma lixeira.

Conforme o boletim, fugiu do local e não foi localizado pela equipe policial.

Outro caso

Um homem informou a PM que brigou com a esposa neste domingo (10), no Residencial Sumatra, em Apucarana, e que quebrou a porta da casa onde vivem. No local, questionada se desejava representar, ela respondeu que não.

De acordo com o boletim, quem solicitou a viatura estava em visível estado de embriaguez. A vítima disse que ele a ameaçou de agressão. Ambas partes foram orientadas pela PM.