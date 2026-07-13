Mulher embriagada bate em carros estacionados e é presa em Apucarana

Uma motorista foi parar na delegacia na noite de domingo (12) após causar um acidente de trânsito enquanto dirigia sob o efeito de álcool. A colisão em cadeia ocorreu por volta das 21h, na Avenida Aviação, região do Residencial Sumatra I, em Apucarana.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher conduzia um Ford Fiesta quando atingiu a traseira de um VW Gol prata, que estava devidamente estacionado na via. Com a força da batida, o Gol foi arremessado para a frente e acabou atingindo um terceiro veículo, um Chevrolet Cruze, que também estava parado no local. Apesar do susto e dos danos materiais nos três automóveis, ninguém ficou ferido.

Durante o atendimento do acidente, os policiais verificaram que a documentação da condutora e do seu veículo estava em dia. No entanto, a equipe submeteu a motorista ao teste do bafômetro, que confirmou a suspeita de embriaguez. O aparelho registrou 0,42 miligramas de álcool por litro de ar expelido, índice suficiente para configurar crime de trânsito.

Diante do flagrante, a mulher foi detida no local e conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana. Os proprietários dos carros atingidos receberam as orientações da equipe policial sobre como proceder em relação aos prejuízos e foram liberados.

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