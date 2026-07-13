Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
TRÂNSITO

Mulher embriagada bate em carros estacionados e é presa em Apucarana

Acidente ocorreu no Residencial Sumatra I e envolveu três veículos; teste do bafômetro confirmou o crime de trânsito

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 08:38:09 Editado em 13.07.2026, 08:38:07
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher embriagada bate em carros estacionados e é presa em Apucarana
Autor Mulher foi conduzida à delegacia de Apucarana pela PM - Foto: Agência Brasil

Uma motorista foi parar na delegacia na noite de domingo (12) após causar um acidente de trânsito enquanto dirigia sob o efeito de álcool. A colisão em cadeia ocorreu por volta das 21h, na Avenida Aviação, região do Residencial Sumatra I, em Apucarana.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (13) em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher conduzia um Ford Fiesta quando atingiu a traseira de um VW Gol prata, que estava devidamente estacionado na via. Com a força da batida, o Gol foi arremessado para a frente e acabou atingindo um terceiro veículo, um Chevrolet Cruze, que também estava parado no local. Apesar do susto e dos danos materiais nos três automóveis, ninguém ficou ferido.

Durante o atendimento do acidente, os policiais verificaram que a documentação da condutora e do seu veículo estava em dia. No entanto, a equipe submeteu a motorista ao teste do bafômetro, que confirmou a suspeita de embriaguez. O aparelho registrou 0,42 miligramas de álcool por litro de ar expelido, índice suficiente para configurar crime de trânsito.

Diante do flagrante, a mulher foi detida no local e conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana. Os proprietários dos carros atingidos receberam as orientações da equipe policial sobre como proceder em relação aos prejuízos e foram liberados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Apucarana Bafômetro delegacia embriaguez ao volante POLICIA MILITAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV