Mulher em coma alcoólico é socorrida pela PM e Samu de Apucarana

O Samu levou a moça para a UPA

Uma mulher, que não teve a idade revelada, precisou ser socorrida após entrar em coma alcoólico. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM) foram chamadas por volta das 0h46 desta quinta-feira (23).

A princípio, pessoas que chamaram o socorro relataram que a mulher estaria em surto, agressiva, que teria até sofrido convulsões. Quando as equipes chegaram, foi constado que a mulher havia bebido muito e estaria em coma alcoólico, na Avenida Central do Paraná, na região do Jardim Diamantina.

O Samu realizou os primeiros procedimentos e depois a mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A moça, de acordo com a PM, não conseguia se identificar, e as pessoas que estavam no local, também não conheciam a moça.

Secretaria da Catedral de Apucarana é furtada; PM foi acionada

Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas após a secretaria da Catedral de Apucarana, no Norte do Paraná, ter sido furtada na tarde desta quarta-feira (22). Um celular da marca Samsung, que pertencia a uma das secretárias, foi levado do local.

Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa, e as imagens foram repassadas para a polícia e estão sendo divulgadas para cooperar no reconhecimento do suspeito. O crime foi cometido por volta das 15h50 e, de acordo com os funcionários, o indivíduo não é alguém conhecido por eles. Para ver, clique aqui.

