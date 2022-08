Mulher é vítima de ladrões armados ao sair do trabalho no Bairro 28

Da Redação

Portando uma pistola eles deram voz de roubo, levando sua bolsa com documentos pessoais e seu celular

Uma mulher de 36 anos foi abordada por uma dupla de ladrões armados por volta das 18h20 desta segunda-feira, 08, na Rua Erico Veríssimo, no Bairro 28 de Janeiro, em Apucarana. Ela estava saindo do trabalho e teve sua bolsa roubada. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

Segundo o boletim de ocorrências, a mulher contou para a polícia que, ao sair da clínica onde trabalha, foi abordada por dois homens magros, portando uma pistola e deram voz de roubo, levando sua bolsa com documentos pessoais e seu celular. Após o crime, eles fugiram a pé.

Ainda segundo o relatório, durante a fuga, os ladrões deixaram cair o carregador da arma, sendo constatado ser de uma pistola de air soft.

Foram realizadas buscas nas proximidades, mas os bandidos não foram localizados.

