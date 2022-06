Mulher é vítima de incêndio criminoso, no Jardim Diamantina

Da Redação

O veiculo foi incendiado na garagem da casa, durante a madrugada desta segunda-feira (20)

Uma mulher moradora do Jardim Diamantina, em Apucarana, foi vítima de um incêndio criminoso na madrugada desta segunda-feira (20). Ela teve o carro incendiado dentro da garagem e o fogo só não se alastrou para a casa por conta da ação dos Bombeiros.

A mulher, de 24 anos, relatou que acordou, no início da madrugada, ao ouvir barulhos no quintal da casa. Ela ligou para a Polícia Militar informando que estavam tentando atear fogo em seu veículo, na garagem e que os responsáveis poderiam ainda estar no quintal.

Enquanto a equipe da PM se deslocava, foi informada que o carro da vítima estava em chamas e que também já havia sido acionado o Corpo de Bombeiros. A PM chegou e o Corpo de Bombeiros já trabalhava no local, tendo controlado o fogo.

A vítima se apresentou aos policiais e informou que estava dormindo quando ouviu barulhos e, ao verificar, percebeu que o veículo VW Gol, na cor branca, que estava na garagem, estaria em chamas. A mulher relata que, ao sair, teria percebido o barulho de um outro veículo saindo do local.

Segundo informações, o fogo provocou danos de grande monta no veículo e atingiu, parcialmente, a garagem, a cozinha e a sala da residência.