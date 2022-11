Mulher é vítima de importunação sexual em frente ao Providência

Da Redação

Uma mulher, que não teve a idade revelada, foi vítima de importunação sexual na madrugada desta terça-feira, 22, em frente ao Hospital da Providência, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

De acordo com o boletim de ocorrências, a mulher relatou aos policiais que, por volta da 1h00, estava dentro do carro, estacionado em frente ao hospital, quando um homem, usando um roupão com capuz, parou ao lado do veículo e começou a se masturbar. Segundo a vítima, o homem percebeu que a solicitante estava realizando uma ligação e saiu em direção a Praça Rui Barbosa.

A mulher contou que filmou o ato com seu aparelho celular e posteriormente encaminhará a filmagem para os policiais. Ela garantiu ainda que consegue identificar o indivíduo se encontrá-lo posteriormente.

