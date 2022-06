Mulher é vítima de abuso durante assalto em Apucarana

Da Redação

Uma mulher foi vítima de estupro durante um assalto ocorrido na madrugada deste sábado (25), em Apucarana, no norte do Paraná. Conforme o relato da vítima à Polícia Militar (PM), ela e outra mulher saíram de uma tabacaria por volta das 3h10 da madrugada, e durante o trajeto foram abordadas na Rua Maranhão pelo assaltante que estava armado.

Ainda segundo o relato, uma das moças conseguiu correr, porém a outra foi agarrada pelos cabelos e levada até uma construção, na região do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir). A vítima disse que o assaltante encostou um objeto pontiagudo em sua cintura quando começaram as ameaças, e na sequência, o estupro.

O homem ainda fugiu levando a bolsa da vítima com todos seus pertences dentro. A vítima procurou socorro e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico juntamente com a outra testemunha. A polícia investiga o crime.

OUTRO CASO DE ESTUPRO É INVESTIGADO NA REGIÃO

Em Faxinal, um adolescente, de 15 anos, foi apreendido, suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos. O fato teria ocorrido no Colégio Estadual Professor Augusto Balls, no final do período das aulas. A situação é investigada pela Polícia Civial e acompanhada pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná (Seed)