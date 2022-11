Mulher é violentamente agredida pelo namorado em Apucarana

Da Redação

Uma mulher que não teve a idade revelada, sofreu graves agressões do companheiro na noite desta segunda-feira, 14, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. Além de machucá-la e ameaçá-la com uma faca, ele ainda a impediu de retirar sua filha de casa, uma criança de dois anos.

De acordo com o boletim de ocorrências, equipes policiais foram deslocadas ao endereço, em que segundo a solicitante, seu namorado a teria agredido e estaria a impedido de pegar sua filha.

No local, a mulher relatou que tem um relacionamento há cerca de três anos com agressor, e que durante todo período de tempo sempre foi agredida. Ela disse ainda que desde o último dia 13, ele estava agredindo-a e ameaçando-a com uma faca.

Nesta segunda-feira, mais uma vez ele a impediu de sair da casa dele, inclusive não deixando que ela pegasse a filha de dois anos.

Logo depois, o homem deixou ela sair da casa, mas não permitiu que ela levasse sua filha, ameaçando que se tirasse a criança da residência, ele a mataria. Ela então saiu e foi até um comércio pedir ajuda para ligar para a Polícia Militar (PM).

A vítima apresentava lesões no lábio superior por conta de socos, inchaço no braço direito em que ele quebrou um cabo de vassoura e, segundo a vítima, ele ainda teria enfiado a mão em sua boca, tentando arrancar sua língua, causando lesões em sua garganta.

No local, os policiais deram voz de prisão ao agressor pelo crime de lesão corporal, violência doméstica e familiar e ameaça, encaminhando o preso até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Violência contra gestante

Na madrugada desta terça-feira, 15, uma mulher vítima de violência doméstica deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi acionada. A vítima, gestante de 12 semanas, informou que o namorado lhe enforcou, deu socos em seus lábios, puxou seus cabelos, além de lhe injuriar, após um desentendimento entre o casal. Do fato, resultaram vermelhidão no tórax, e corte na boca. Ela informou aos policiais que deseja medida protetiva de urgência e foi orientada sobre os procedimentos.

O agressor não foi localizado.

