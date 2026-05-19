Mulher é seguida por três carros em Apucarana e suspeita do ex
Vítima havia acabado de sair do supermercado quando notou a perseguição até sua casa; término do relacionamento ocorreu há apenas três dias
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Uma mulher acionou a polícia no Jardim Tibagi, em Apucarana, na noite de segunda-feira (18), e afirmou que estava sendo perseguida por três veículos. Assustada com a situação, a vítima relatou às autoridades que suspeita que a intimidação tenha sido encomendada e orquestrada pelo seu ex-companheiro.
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De acordo com o relato feito aos policiais, a mulher havia ido a um supermercado da cidade para fazer compras. Ao sair do estacionamento do estabelecimento, ela percebeu a aproximação de três carros — um preto, um branco e um na cor chumbo. Os motoristas a acompanharam em um trajeto contínuo até as proximidades de sua residência. Devido ao nervosismo, ela não conseguiu identificar os modelos dos veículos ou anotar as placas.
Aos agentes, a vítima explicou que manteve um relacionamento com o suspeito por cerca de cinco meses e que a separação é muito recente, tendo ocorrido há cerca de três dias.
O caso foi oficialmente registrado como ameaça, enquadrado no contexto de violência doméstica e familiar. A equipe policial conversou com a vítima no local e repassou todas as orientações legais necessárias sobre as medidas de proteção disponíveis para garantir a sua segurança.