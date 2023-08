Mulher é seguida e roubada após sair de supermercado em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma moradora de Apucarana, no Norte do Paraná, foi alvo de criminosos ao sair de um supermercado na noite desta segunda-feira (21). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a mulher foi seguida e, na sequência, roubada.

continua após publicidade

A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, em um supermercado localizado no bairro Jardim Catuaí. Segundo relato da vítima, ainda dentro do estabelecimento ela percebeu que dois homens estavam próximos dela de uma "maneira estranha".

- LEIA MAIS: Idoso é preso por importunação sexual contra jovem em Apucarana

continua após publicidade

A mulher foi seguida e, quando estava na Rua Nova Ucrânia, foi abordada pela dupla, sendo que um deles estava armado. Os bandidos a surpreenderam pelas costas e anunciaram o assalto.

Um aparelho celular da marca Samsung, modelo A3 de cor preta foi levado. Os homens fugiram, e a vítima não conseguiu repassar as características dos suspeitos porque eles estavam com capuz. Ela foi orientada pelos PMs.

Siga o TNOnline no Google News